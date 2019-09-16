Yaylacılar dönüş yolculuğuna başladı
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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yaz aylarını hayvanlarıyla yaylalarda geçiren vatandaşlar, sonbaharın gelişiyle köylerine dönüş yolculuğuna başladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:10 Kaynak: AA
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yaz aylarını hayvanlarıyla yaylalarda geçiren vatandaşlar, sonbaharın gelişiyle köylerine dönüş yolculuğuna başladı.
Başta Eğribel Geçidi olmak üzere bölgedeki birçok yaylada yaz dönemini geçiren vatandaşlar, hava sıcaklıklarının düşmesiyle zorlu dönüş yolculuğuna geçti.
Abdullah Yakut, gazetecilere yaptığı açıklamada, üç aydır Eğribel Geçidinde yaylada konakladıklarını belirterek, sonbaharın gelişiyle köyüne inmek için 30 kilometrelik yolu 300 koyunluk sürüsüyle yürüdüğünü söyledi.
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