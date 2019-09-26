Yaylacılara 'ayrıldığınız yerlerde yaşam malzemesi bırakmayın' uyarısı

Batman'da yayla sezonunun sona ermesiyle birlikte dönüşe hazırlanan yaylacılara, terk ettikleri yerlerde teröristlerin kullanabileceği yaşam malzemeleri bırakmamaları konusunda valilik tarafından uyarılar yapıldı.



Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, teröristlerin dağlarda ciddi anlamda lojistik sıkıntısı yaşadığı belirtildi. Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyetinin toprak bütünlüğünü, milli güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden, vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerini yok etmeye yönelik eylem ve saldırılarda bulunan terör örgütleriyle topyekun mücadele kararlılıkla sürdürülmektedir. Son dönemlerde ciddi lojistik sıkıntısı yaşayan terör örgütünün yayla ve meralardan dönüş mevsiminin başlamasıyla birlikte erzak ve yaşam malzemesi ihtiyacını bu bölgelerde bırakılan malzemelerden karşılayabileceği yönünde istihbari bilgiler elde edilmiştir. Terör örgütü mensuplarının erzak ve yaşam malzemesi teminini önlemek amacıyla; vatandaşlarımızın yaylalardan dönüşlerinin başlamasıyla birlikte artan yaşam malzemelerinin terör örgütü mensuplarınca kullanılabileceği düşünülerek yaylalarda bırakılmaması önem arz etmektedir" denildi. - BATMAN