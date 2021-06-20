Üye Girişi
Yaylacıların "rengarenk" göç yolculuğu başladı - Son Dakika

Yaylacıların "rengarenk" göç yolculuğu başladı

20.06.2021 11:20
Yaylacıların

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havaların ısınmasıyla besicilerin hayvanlarının otlak ihtiyacını karşılamak üzere şenlik havasında geçen yaylalara yolculuk başladı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havaların ısınmasıyla besicilerin hayvanlarının otlak ihtiyacını karşılamak üzere şenlik havasında geçen yaylalara yolculuk başladı.

Dikmen Mahallesi'ndeki köylüler, göç hazırlıklarını tamamladı. Kadınlar, günler öncesinden yöresel kıyafetlerini hazırladı, erkekler de koyun ve keçileri yıkayıp boyadı, inekleri örme şeritlerle süsledi.

Gelin gibi süsledikleri hayvanlarıyla zorlu yolları aşan köylüler, yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki 1725 metre rakımlı Dikmen Yaylası'na yola çıktı.

Çevre illerden gelen vatandaşların ilgiyle izlediği göç yolculuğu, rengarenk görüntülere sahne oldu.

Hayvanların zil ve çan sesleri yaylanın sessizliğini bozarken, köylüler zorlu yolu yüzlerce hayvanla yaya olarak kat edip eşyalarını traktörlerle taşıyor.

Besiciler, hayvanlarıyla ulaştıkları yaylada ekim ayına kadar kalacak.

"114 yıldır bu geleneğe devam ediyoruz"

Muhtar Menderes Ayvaz, AA muhabirine, geleneklerini sürdürmek için bu yıl 114. yayla göçünü yaptıklarını söyledi.

Her yıl havaların ısınmasıyla göç yolculuğunun başladığını belirten Ayvaz, "Bu yıllardır dedelerden, atalardan kalan bir gelenek. Ancak bu sene pandemi nedeniyle biraz sönük geçti. Yine de güzel oldu. 114 yıldır bu geleneğe devam ediyoruz, devam da edeceğiz inşallah." diye konuştu.

Ayvaz, köylülerin, hayvanlarıyla toplu şekilde yürüyerek yaylaya çıktığını ifade ederek, atalarından kalan bu güzel mirası sürdürmeye gayret edeceklerini dile getirdi.

Dikmen Mahallesi halkının yüzde 70'inin yaz boyunca yaylada kaldığını aktaran Ayvaz, "Yaz boyunca hayvanlarını burada otlatırlar. Hayvanlara burada daha rahat bakılıyor. Süt, yoğurt, peynir yapılır. Onuncu aya kadar buradayız." ifadelerini kullandı.

"Göçü yöresel kıyafetlerimizle karşılıyoruz"

Geleneksel kıyafetlerini giyerek göçerleri izlemeye gelen Necla Armağan da hazırlığını bir gün öncesinden yaptığını belirterek, "Kıyafetlerim sandıktaydı, dünden yıkayıp hazırladım. Bugün yayla göçümüz, onun için giyinip geldim. Yaylaları, şenliği seviyorum." dedi.

Sümeyra Açıkdilli ise geleneksel kıyafetlerini giyip göçü beklemeye başladığını anlatarak, "Göçü yöresel kıyafetlerimizle karşılıyoruz. Şenlik havasında geçiyor. Herkes mutlu, sevinçli. Her yıl olduğu gibi bu sene de göçü bekledik ve karşıladık. İnşallah gelecek senelerde de aynı şekilde geçer." değerlendirmesinde bulundu.

Yaylada hayvanların otlak ihtiyacının karşılandığını kaydeden Açıkdilli, "Burada yöresel süt, yoğurt, peynir yapılıyor. Hayvanlar taze otla beslendiği için ürünler daha doğal oluyor." diye konuştu.

Yaylacıların rengarenk göç yolculuğu başladı
Yaylacıların rengarenk göç yolculuğu başladı
Yaylacıların rengarenk göç yolculuğu başladı
Yaylacıların rengarenk göç yolculuğu başladı
Yaylacıların rengarenk göç yolculuğu başladı

Sakarya, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yaylacıların 'rengarenk' göç yolculuğu başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Milli gemi Atmaca'ya özel amblem! Erdoğan ''Hedefi tam isabetten vurdu'' demişti 11:52 Milli gemi Atmaca'ya özel amblem! Erdoğan ''Hedefi tam isabetten vurdu'' demişti Polis katillerinin sevkinde dikkat çeken detay! Meslektaşları, şehidin fotoğrafını yakalarında taşıdı 11:45 Polis katillerinin sevkinde dikkat çeken detay! Meslektaşları, şehidin fotoğrafını yakalarında taşıdı Ölen oğlu için 11:27 Ölen oğlu için "Yanına geleceğim" diyerek ağıt yaktı, Babalar Günü'nde hayatını kaybetti
İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün 10:30 İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün "Susturamazsınız" manşetiyle çıktı 35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu 09:59 35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu Siyasete atılan Nejat İşler, seçmene ilk mesajını 09:53 Siyasete atılan Nejat İşler, seçmene ilk mesajını "şimdi tam zamanı" diyerek verdi
Galatasaray'da ipi göğüsleyen isim Burak Elmas oldu! İşte yeni Başkan'ın kulübü ayağa kaldıracak vaatleri 09:34 Galatasaray'da ipi göğüsleyen isim Burak Elmas oldu! İşte yeni Başkan'ın kulübü ayağa kaldıracak vaatleri Galatasaray'da oyların yüzde 87'sini Fatih Terim'i seçim vaadi olarak gösterenler aldı 09:24 Galatasaray'da oyların yüzde 87'sini Fatih Terim'i seçim vaadi olarak gösterenler aldı

Son Dakika Haberleri
11:51 Milli gemi Atmaca'ya özel amblem! Erdoğan ''Hedefi tam isabetten vurdu'' demişti
11:49 Veyis Ateş "Yok" demişti! Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı
11:20 Tamamen el emeği! Asırlık tespihler 25 bin liradan satılıyor
11:18 Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, sıfır makyaj fotoğrafıyla mest etti
11:07 Lüks villada korkunç ölüm! 80 yaşındaki yaşlı adam, boş havuza düştü
10:40 İstanbul'da korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk balkondan düştü
10:29 İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün "Susturamazsınız" manşetiyle çıktı
10:18 Balkona çıkarak şampuanla köpürttüğü kafasını yağmur suyuyla yıkadı! O anlar görüntülendi
10:06 Kimliğini kaybetmek pahalıya patladı! Adına açılan şirket yüzünden binlerce liralık borcu var
09:58 35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu
Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali imkansızdan da zor gözüküyor Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali imkansızdan da zor gözüküyor         
12:25
Veyis Ateş Veyis Ateş "Yok" demişti! Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı         
11:49
İstanbul Kartal'daki depremin ön raporu hazırlandı! Jeofizik Uzmanı Gündoğdu: Bu ne öncü, ne de artçı bir deprem İstanbul Kartal'daki depremin ön raporu hazırlandı! Jeofizik Uzmanı Gündoğdu: Bu ne öncü, ne de artçı bir deprem         
11:31
Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, sıfır makyaj fotoğrafıyla mest etti Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, sıfır makyaj fotoğrafıyla mest etti         
11:19
Genç oyuncu Avni Burak Yenice beyin damarı çatlaması sonucu yaşamını yitirdi Genç oyuncu Avni Burak Yenice beyin damarı çatlaması sonucu yaşamını yitirdi         
10:06
Çocuk kitabında skandal olay! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi Çocuk kitabında skandal olay! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi         
09:54
Komşusunun evini pompalıyla bastı: 1 ölü, 1 yaralı Komşusunun evini pompalıyla bastı: 1 ölü, 1 yaralı         
09:36
Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı         
09:29
HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim         
09:16
Türkiye'nin gözü yarın yapılacak Kabine toplantısına çevrildi! Pazar günü kısıtlaması kalkacak mı? Türkiye'nin gözü yarın yapılacak Kabine toplantısına çevrildi! Pazar günü kısıtlaması kalkacak mı?         
09:15
Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı         
17:38
Çektiği videolarla fenomen olmuştu! O çobanın, sosyal medyadan ayda 5 ile 20 bin lira arasında kazandığı ortaya çıktı Çektiği videolarla fenomen olmuştu! O çobanın, sosyal medyadan ayda 5 ile 20 bin lira arasında kazandığı ortaya çıktı         
17:11
MMA'de Fransız rakibini perişan eden Sabriye, bir ilki başardı! Survivor'daki halinden eser yok MMA'de Fransız rakibini perişan eden Sabriye, bir ilki başardı! Survivor'daki halinden eser yok         
15:04
18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı 18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı         
14:02
Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti         
12:31
Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın         
11:18
Yüsra Geyik'ten, Arka Sokaklar'a duygusal veda: Kahkahalarımızı alıp gidiyorum Yüsra Geyik'ten, Arka Sokaklar'a duygusal veda: Kahkahalarımızı alıp gidiyorum         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2021 13:07:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaylacıların "rengarenk" göç yolculuğu başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement