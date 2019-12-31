Yaylada 120 hayvan ile mahsur kaldılar - Son Dakika
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Yaylada 120 hayvan ile mahsur kaldılar

6 saat önce

Antalya'da yoğun kar yağışının etkili olduğu Çukurca yaylasında 120 küçükbaş hayvanı ile mahsur kalan vatandaşların imdadına jandarma yetişti.

Yaylada 120 hayvan ile mahsur kaldılar, System.String[]

Antalya'da yoğun kar yağışının etkili olduğu Çukurca yaylasında 120 küçükbaş hayvanı ile mahsur kalan vatandaşların imdadına jandarma yetişti.


Antalya'nın Serik ilçesi Haspınar Mahallesinde ikamet eden Erol Tekyıldız, İsa Tekyıldız, Sevgi Tekyıldız ve İsmail Arıbaş, 120 adet küçükbaş hayvan ile Çukurca yaylasında mahsur kaldı. İhbarın üzerine, Serik ilçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri ve Gebiz Jandarma Karakolu Asayiş timleri ile Serik Belediyesi koordine kurarak kurtarma çalışmaları başlattı.


Yoğun yağış nedeniyle kapanan yolun açılması için çalışmalar gece boyu devam etti. Havanın kararması, yolun açılamaması ve vatandaşların hayvanlarını bırakmaması üzerine ısınma ve yemek ihtiyaçları karşılandı. Serik Belediyesine bağlı ekipler bugün sabah saatlerinde yolun açılmasıyla vatandaşları ve hayvanları bölgeden tahliye etti.


Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma veya mal kaybının meydana gelmediği öğrenildi. - ANTALYA

Jandarma, Çukurca, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:09 Kaynak: İHA
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