Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylasın'daki obalarda evlerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri ( JASAT ), İstihbarat ve Jandarma Asayiş timleri ile Olay Yeri İnceleme timleri, fail veya faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bölgede yapılan araştırmada hırsızlık olaylarına karışan 4 kişi tespit edildi. Soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri söz konusu şüphelilerin Altınordu ilçesine bağlı Öceli Mahallesi'ndeki 1 evde konut dokunulmazlığını ihlal ettikleri ve 1 iş makinesine de zarar verdiklerini belirledi. Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen jandarma, 4 kişiyi gözaltına aldı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Yaylada 14 evden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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