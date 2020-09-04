Yaylada 2 ev, 2 ahır ve 1 samanlık yandı - Son Dakika

BOLU'nun, Dörtdivan ilçesinde yaylada çıkan yangında 2 ev, 2 ahır ve 1 samanlık tamamen yandı.

Dün gece saatlerinde Dörtdivan'a bağlı Seyricek Yaylası'ndaki samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yaylada bulunan 2 ev ve 2 ahıra sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine Dörtdivan, Gerede ve Yeniçağa itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 ahır, 2 ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.