Yaylada 4 gün elektriksiz kalan ailenin imdadına ekipler yetişti - Son Dakika

Bolu Dağı'ndaki bir yaylada devrilen ağacın enerji nakil hatlarını koparması nedeniyle 4 gündür elektriksiz yaşayan ailenin imdadına Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ. (SEDAŞ) ekipleri yetişti.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle bazı enerji nakil hatlarında kopma ve arızalar yaşandı.

Bolu Dağı mevkisinde bulunan Kasaplar Köyü Yaylası'nda yaşayan İbrahim ve Huriye Yılmaz çiftinin elektriğinin olmadığı ihbarını alan ekipler bölgeye hareket etti.

Yoğun kar nedeniyle yaylanın yollarının kapalı olması üzerine İl Özel İdaresi ve Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri iş makineleriyle yolu ulaşıma açtı.

Ardından yaylaya gidebilen SEDAŞ ekipleri, elektrik tellerinin devrilen bir ağaç nedeniyle koptuğunu belirledi.

Bölgede yaklaşık bir metre karın içinde elektrik tellerini bağlayan ekipler, Yılmaz çiftinin evlerinin bulunduğu Kasaplar Köyü Yaylası'na yeniden enerji verdi.

SEDAŞ Bolu Sorumlusu Levent Şimşek, kendilerine ihbar gelir gelmez bölgeye ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, "Yılmaz ailesinin yaylada tek başlarına oturduklarını öğrendikten sonra bu işe daha fazla önem verdik. Onlar için ekiplerimizi seferber ederek kısa sürede enerjiyi verdik. Böylece ailemizi mağdur bırakmadık. Bolu merkezde 30 kişilik bir ekibimiz var. Özelikle kış mevsiminde zor şartlarda yaylalarda çok ağır geçmekte ama ekiplerimizin özverisiyle bu zor şartlarda da olsa görevimizi yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

İbrahim Yılmaz da 4 gündür elektriklerinin olmadığını vurgulayarak, "Yol açılmadı. Kepçelerle ulaşılmadı. O nedenle mağdur kaldık. Sonrasında yolların açılmasının ardından SEDAŞ ekipleri gelerek elektriğimizi verdiler. Bu yaylada sadece biz yaşıyoruz. Bir aile yaşasa da ekiplerimiz geliyor. Bizim için gelip elektriğimizi açtılar." dedi.

Huriye Yılmaz da bölgeye çok kar yağdığını belirterek, "Kepçe yolları açtı. Karların içinden telleri çıkardılar. Güçlükle telleri bağlayıp elektriği açtılar." ifadesini kullandı.