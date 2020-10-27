Yaylada 620 gramlık mantar buldu - Son Dakika

Yaylada 620 gramlık mantar buldu

27.10.2020 10:39
Yaylada 620 gramlık mantar buldu, System.String[]

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte Acelle Yaylası'nda gezen Musa Yıldız, 620 gram ağırlığında 'malkadın mantarı' buldu.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte Acelle Yaylası'nda gezen Musa Yıldız, 620 gram ağırlığında 'malkadın mantarı' buldu.

Geyve ilçesinde kahve işleten Musa Yıldız, arkadaşlarıyla gezmek için gittiği Akyazı'nın Acelle Yaylası'nda büyük 'malkadın mantarı' buldu. Kovaya sığmayan mantarın 620 gram ağırlığında olduğu belirlendi. Musa Yıldız, "Fırsat buldukça mantar toplamak için dağlara, yaylalara çıkarım. Topladığım mantarların da satışını yaparım. Acelle Yaylası'nda ilk defa bu büyüklükte karşılaştığım dev 'malkadın mantarı'nı buldum. Bugüne kadar böylesini hiç görmedik. 620 gram gelen bu mantar, bugüne kadar bulduğum en büyük mantar oldu" dedi.


Yaylada 620 gramlık mantar buldu
Yaylada 620 gramlık mantar buldu
Yaylada 620 gramlık mantar buldu
Yaylada 620 gramlık mantar buldu

Musa Yıldız, Mantar, Akyazı, Geyve, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yaylada 620 gramlık mantar buldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 498 lira ile rekor tazeledi Camideki görüntü İlber Ortaylı'yı kızdırdı: Bu ne zevksizlik Ermenistan'a üst düzey darbe! Dağlık Karabağ'ın sözde savunma bakanı cephede yaralandı Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro yeni güne de rekorla başladı Ermenistan ordusunun hali içler acısı! Sahte koronavirüs raporuyla ordudan kaçıyorlar Akıllara durgunluk veren olay! 8 yaşındaki çocuk 3 kişiyi öldürdü 2 günlük bebeğini öldürdüğü ileri sürülen anne, canlı yayınında gözaltına alındı Uzman isim, Hatay'da öldürülen teröristlerle ilgili çarpıcı detayı paylaştı: Paramotorla sınırı geçmeleri Türkiye'de ilk kez oldu
Usta tiyatrocu Hikmet Karagöz hayatını kaybetti Usta tiyatrocu Hikmet Karagöz hayatını kaybetti         
10:32
Son Dakika! 29 Ekim ve 10 Kasım törenlerine saldırı hazırlığı yapan teröristler yakalandı Son Dakika! 29 Ekim ve 10 Kasım törenlerine saldırı hazırlığı yapan teröristler yakalandı         
10:19
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine 'terörist' diyen Wilders hakkında suç duyurusunda bulundu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine 'terörist' diyen Wilders hakkında suç duyurusunda bulundu         
10:06
Fatih Terim, Feghouli'ye Ankaragücü maçında ilk 11'de yer vermeyecek Fatih Terim, Feghouli'ye Ankaragücü maçında ilk 11'de yer vermeyecek         
09:56
Bugün yeni parti için yola çıkacak Sarıgül'den Bugün yeni parti için yola çıkacak Sarıgül'den "Cumhur İttifakı'na mı katılacaksınız?" sorusuna yanıt         
09:44
Hollandalı Geert Wilders'tan küstah NATO çağrısı: Türkiye atılsın Hollandalı Geert Wilders'tan küstah NATO çağrısı: Türkiye atılsın         
09:41
Hatay'daki patlama sonrası İskenderun Emniyet Müdürü uzun namlulu silahla sokağa inip terörist peşine düştü Hatay'daki patlama sonrası İskenderun Emniyet Müdürü uzun namlulu silahla sokağa inip terörist peşine düştü         
09:18
Oğlu tarafından bıçaklanan baba, eşini arayıp ''Alo hanım, oğlum beni bıçakladı'' dedi Oğlu tarafından bıçaklanan baba, eşini arayıp ''Alo hanım, oğlum beni bıçakladı'' dedi         
08:13
Silikonlarını yenilettiği konuşulan Serenay'a özel doktor! Evine kadar gelip muayene etti Silikonlarını yenilettiği konuşulan Serenay'a özel doktor! Evine kadar gelip muayene etti         
07:40
Yabancı uyruklu adam ve kadını otomobilden indirip üzerlerine kurşun yağdırdılar Yabancı uyruklu adam ve kadını otomobilden indirip üzerlerine kurşun yağdırdılar         
05:10
Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi Türk Bayrağına büründü Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi Türk Bayrağına büründü         
00:16
Son Dakika! Bakan Soylu'dan İskenderun'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama: İki terörist de etkisiz hale getirildi Son Dakika! Bakan Soylu'dan İskenderun'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama: İki terörist de etkisiz hale getirildi         
22:57
Mehmet Akif Alakurt'tan yine gündeme bomba gibi düşecek hareket! İçki içip araç kullandı Mehmet Akif Alakurt'tan yine gündeme bomba gibi düşecek hareket! İçki içip araç kullandı         
20:46
Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısı dünya basınında geniş yankı buldu Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısı dünya basınında geniş yankı buldu         
17:11
Araç alacaklar dikkat! Faizi sıfırladılar, işte otomobil markalarının kampanyaları Araç alacaklar dikkat! Faizi sıfırladılar, işte otomobil markalarının kampanyaları         
16:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boykot çağrısı sonrası merak konusu oldu! İşte Türkiye'de satılan Fransız malları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boykot çağrısı sonrası merak konusu oldu! İşte Türkiye'de satılan Fransız malları         
15:28
Aracı olmadan ürünlerini pazarlamak isteyen köylüler, imece usulü fabrika kurdu Aracı olmadan ürünlerini pazarlamak isteyen köylüler, imece usulü fabrika kurdu         
10:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2020 10:51:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaylada 620 gramlık mantar buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei