Yaylada akıma kapılan genç yaşadığı olayı unutamıyor - Son Dakika

Yaylada akıma kapılan genç yaşadığı olayı unutamıyor

Kars'ta, hayvan otlatan babasına yardıma giderken elektrik akımına kapılan Ebubekir Aktaş, yaşadığı olayı unutamıyor.

Kars'ta, hayvan otlatan babasına yardıma giderken elektrik akımına kapılan Ebubekir Aktaş, yaşadığı olayı unutamıyor.

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Kars'ın Kağızman ilçesi Akyayla köyünde yaşayan 13 yaşındaki İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ebubekir Aktaş, yaklaşık 25 gün önce yaylada hayvan otlatan babasına yardıma gitti.

Daha sonra hayvanların bulunduğu alanda bir süre yürüyen Aktaş, yüksek gerilim hattının altından geçerken akıma kapıldı.

Yüzü ve ayaklarından feci şekilde yaralanan Aktaş'ın sesini duyan babası İbrahim Aktaş, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım isteyerek hemen çocuğunun yanına koştu.

Olay yerine gelen ambulansla Kağızman Devlet Hastanesine kaldırılan Aktaş, buradaki ilk müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde de hiperbarik oksijen tedavisi gören ve yaşadığı korkuyu unutamayan Aktaş, ayağa kalkıp yürüyeceği ve iyileşeceği günü umutla bekliyor.

Baba İbrahim Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 Haziran'da çocuğunun elektrik akımına kapıldığını söyledi.

Yaylada bulunan yüksek gerilimli elektrik direğindeki telin koptuğunu ve yere sarktığını anlatan Aktaş, "Çocuğum yaylada hayvanların yanına giderken yere sarkan elektrik telini görmüyor, teması sonucu akıma kapılmış. Çarpılmanın etkisiyle kafası ve ayaklarında büyük hasar var, tansiyonu da düzelmiyor." dedi.

Aktaş, oğlunun kalp ve böbreklerinde de sorunlar olduğunu belirterek, oğlunun sağlık durumunun şimdilik normal olduğunu, üniversite hastanesinde hiperbarik oksijen tedavisi gördüğünü aktardı.

"Oğlum korkudan ayağını yere basıp yürüyemiyor"

Akıma kapılan oğlunun vücudunda ciddi hasarlar meydana geldiğini ve olayın etkisinden kurtulamadığını ifade eden Aktaş, "Oğlumun yaşadığı olay kabusu oldu, korkudan ayaklarını yere basıp yürüyemiyor." diye konuştu.

Baba Aktaş, başka kimsenin canının yanmaması, benzer konuların yaşanmaması için yetkililerden önlem almalarını isteyerek, Erzurum Şehir Hastanesinin Yanık Merkezi doktor ve çalışanlarına ilgililerinden dolayı teşekkür etti.

"Elektrik telini görmedim"

Hasta Ebubekir Aktaş da yaşadığı olayın kabusu haline geldiğini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Yaylada danaların yanına gittiğimde elektrik telleri aşağı sarkmış, yoldan geçince görmediğim için kafam değdi. Olayla ilgili başka şey hatırlamıyorum. Yaralarım ağır, ağrım ve sızım çok. Sağlığıma kavuşacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum."

Yanık Merkezi yetkilileri de medikal tedavisi süren Aktaş'ın, ayakları ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derecede yanıklar oluştuğunu, cerrahi tedaviye başlanacağını bildirdi.

Ebubekir Aktaş, İbrahim Aktaş, Erzurum, Kars, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 11:13 Kaynak: AA

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