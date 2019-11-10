Son Dakika Haberleri: Yaylada "Ata'ya saygı" yürüyüşü
Son Dakika Güncel Yaylada 'Ata'ya saygı' yürüyüşü

Yaylada "Ata'ya saygı" yürüyüşü

6 saat önce

Tokat'ın Erbaa ilçesinde doğaseverler, "Ata'ya saygı" yürüyüşü gerçekleştirdi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde doğaseverler, "Ata'ya saygı" yürüyüşü gerçekleştirdi.

Erbaa Doğa Yürüyüşü Kulübü üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla, ilçeye bağlı Küçük Yayla'da bir araya geldi.

Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle yürüyüşe başlayan kulüp üyeleri, yaklaşık 14 kilometrelik parkuru 4 saatte tamamladı.

Doğa Yürüyüşü Kulübü Üyesi Erkan Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk'ün vefatının 81'inci yılı dolayısıyla bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Her hafta ilçenin farklı bir yerine yürüyüş gerçekleştirdiklerini belirten Yazıcı, "Bu hafta yürüyüşümüzü 'Ata'ya Saygı Yürüyüşü' temasıyla yaptık. Arkadaşlarımız her hafta coşkuyla yürüyor. Bu hafta ellerinde bayraklar, Atatürk posterleriyle daha anlamlı bir etkinliğe imza attılar. Atatürk'ün emanetini ömür boyu koruyacağız. Kulüp olarak, 'Ne mutlu Türk'üm diyene' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaylada Ata'ya saygı yürüyüşü

Mustafa Kemal Atatürk, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 07:08 Kaynak: AA
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