Yiğitler Mahallesi yakınlarında yaylada hayvan otlatan Deniz Arka, ayı saldırısına uğradı. Kolu kırılıp, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Arka, köpeklerin gelmesi ile kurtuldu. Ayı, köpekleri görünce bölgeden uzaklaştı. Mahalleli tarafından Karlıova Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Deniz Arka, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Deniz Arka'nın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Karlıova, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yaylada ayı saldırısına uğrayan çoban yaralandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.