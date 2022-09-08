Yaylada ayı saldırısına uğrayan çoban yaralandı - Son Dakika
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Yaylada ayı saldırısına uğrayan çoban yaralandı

08.09.2022 16:03
Yaylada ayı saldırısına uğrayan çoban yaralandı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesindeki yaylada ayı saldırısına uğrayan çoban Deniz Arka (42) yaralandı.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesindeki yaylada ayı saldırısına uğrayan çoban Deniz Arka (42) yaralandı.

Yiğitler Mahallesi yakınlarında yaylada hayvan otlatan Deniz Arka, ayı saldırısına uğradı. Kolu kırılıp, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Arka, köpeklerin gelmesi ile kurtuldu. Ayı, köpekleri görünce bölgeden uzaklaştı. Mahalleli tarafından Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deniz Arka, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Deniz Arka'nın durumunun iyi olduğu belirtildi.


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Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Karlıova, Bingöl, Güncel, Son Dakika

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