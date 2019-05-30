Son Dakika Haberleri: Yaylada çalınan hayvanları jandarma ekipleri buldu
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Yaylada çalınan hayvanları jandarma ekipleri buldu

50 dakika önce

Van'ın Muradiye ilçesinde çalınan hayvanlar bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Yaylada çalınan hayvanları jandarma ekipleri buldu, System.String[]
Van'ın Muradiye ilçesinde çalınan hayvanlar bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Muradiye ilçesine bağlı Topuzarpa Mahallesi'nde M.Y. isimli şahsa ait 2 adet büyükbaş hayvan, yaylada kimlikleri tespit edilemeyen şahıs/şahıslar tarafından gece çalındı. Hayvan sahibinin durumu bildirmesi üzerine Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler olay yeri ve çevresinde yaptıkları titiz araştırma neticesinde hırsızlığı gerçekleştiren şahsın bilgilerine ulaştı. Adli makamlardan alınan arama kararıyla şahsın evinde jandarma tarafından gerçekleştirilen aramada, çalınan hayvanlar evin ahırında bulundu.

Jandarma ekipleri tarafından çalınan 2 büyükbaş hayvan sahibine teslim edilirken, olayın şüphelisi ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:31 Kaynak: İHA
Van, Jandarma, Muradiye, 3. Sayfa
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