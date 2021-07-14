Yaylada çalınan sığır, köyde yakalandı - Son Dakika

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Kümbet Yaylası'nda büyükbaş hayvan çalan 3 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) yaptığı çalışmayla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre hayvan yetiştiricisi Mehmet Karademir'in Dereli ilçesinin Kümbet Yaylası'nda bulunan sığırlarından birinin kaybolduğunu ihbar etmesi üzerine Giresun İl Merkez Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda sığırların H.A, S.Ş. ve E.K. isimli şahıslar tarafından çalındığı belirlendi. Çalıntı sığır Duroğlu Beldesi Çakıllı köyü'nde bulunup sahibine teslim edilirken, şüpheliler ise gözaltına alındı.

(İHA)