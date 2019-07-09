Yaylada çıkan hortum göçerleri korkuttu
1 saat önce
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesindeki yaylada çıkan hortum, hayvanlarını otlatan göçerleri korkuttu.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:39 Kaynak: DHA
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesindeki yaylada çıkan hortum, hayvanlarını otlatan göçerleri korkuttu.
Bingöl Dağı eteğindeki 3 bin 500 rakımlı yaylada, fırtına sırasında hortum oluştu. Yaylada hayvanlarını otlatan göçerler hortumu görünce panik yaşarken, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişinin dua ettiği görüldü. Hortum bir süre sonra gözden kayboldu.
- Bingöl
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