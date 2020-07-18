Yaylada çıkan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu - Son Dakika

Yaylada çıkan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Yığılı Yaylasında dün öğle saatlerinde meydana gelen fırtına evlerin ve ahırların çatısını uçurdu.

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Yığılı Yaylasında dün öğle saatlerinde meydana gelen fırtına evlerin ve ahırların çatısını uçurdu.

Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk kez görüntülendi
Yerli otomobil böyle üretilecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hayırlı olsun" deyip paylaştı
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı


Hopa ilçesine bağlı Eşmekaya ve Çimenli köylerinin ortak kullandığı Şavşat ilçesine 25 km uzaklıkta bulunan Yığılı yaylasında bir anda çıkan şiddetli rüzgar yapılara zarar verdi. 220 hanenin yaşadığı yaylada ilk belirlemelere göre 15 evin zarar gördüğü rüzgarda, can kaybı ve yararlanma yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.


Yayla sakinleri bir anda esen rüzgarın etkisiyle hortum oluştuğunu belirterek yaylanın bir mahallesinde etkili olduğunu ve o bölgedeki 15 hanenin camlarını kırarak çatıların uçurduğunu söyledi. - ARTVİN

Artvin, Şavşat, Hopa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 15:48 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaylada çıkan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:00 Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk kez görüntülendi 21:34 Yerli otomobil böyle üretilecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hayırlı olsun" deyip paylaştı 21:30 Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı 20:37 Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı 20:27 G.Saray-Göztepe maçı başladı! Canlı anlatım 20:19 8 gündür aranan anne ve oğlunun cesedi kuyuda bulundu 20:09 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı 20:08 Son Dakika: Türkiye'de 18 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 918 yeni vaka tespit edildi 19:19 Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri 19:04 46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı 18:59 Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı: 75 ayrı suç kaydı var 18:28 Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu 18:02 Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi 17:34 Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak 16:59 Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk kez görüntülendi
22:00
Yerli otomobil böyle üretilecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hayırlı olsun" deyip paylaştı
21:34
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı
21:30
Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı
20:37
G.Saray-Göztepe maçı başladı! Canlı anlatım
20:27
8 gündür aranan anne ve oğlunun cesedi kuyuda bulundu
20:19
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
20:09
Son Dakika: Türkiye'de 18 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 918 yeni vaka tespit edildi
20:08
Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri
19:19
46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı
19:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 22:20:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaylada çıkan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]