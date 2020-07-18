Yaylada çıkan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu - Son Dakika

Yaylada çıkan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Yaylada çıkan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Yığılı Yaylasında dün öğle saatlerinde meydana gelen fırtına evlerin ve ahırların çatısını uçurdu.

Yaylada çıkan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

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ARTVİN - Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Yığılı Yaylasında dün öğle saatlerinde meydana gelen fırtına evlerin ve ahırların çatısını uçurdu.

Hopa ilçesine bağlı Eşmekaya ve Çimenli köylerinin ortak kullandığı Şavşat ilçesine 25 km uzaklıkta bulunan Yığılı yaylasında bir anda çıkan şiddetli rüzgar yapılara zarar verdi. 220 hanenin yaşadığı yaylada ilk belirlemelere göre 15 evin zarar gördüğü rüzgarda, can kaybı ve yararlanma yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Yayla sakinleri bir anda esen rüzgarın etkisiyle hortum oluştuğunu belirterek yaylanın bir mahallesinde etkili olduğunu ve o bölgedeki 15 hanenin camlarını kırarak çatıların uçurduğunu söyledi.

Artvin, Şavşat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 17:00 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaylada çıkan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu - Son Dakika
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