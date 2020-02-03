Yaylada cipleri kara saplanan off-road ekibi kurtarıldı - Son Dakika
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Yaylada cipleri kara saplanan off-road ekibi kurtarıldı

7 saat önce

Yaylada cipleri kara saplanan off-road ekibi kurtarıldıARTViN'in Yusufeli ilçesine bağlı 2400 rakımlı Ada Yaylası'nda, ciplerinin kara saplanması sonucu mahsur kalan 3 kişilik off- road ekibi, İlçe Özel İdare ekiplerince kurtarıldı.

Yaylada cipleri kara saplanan off-road ekibi kurtarıldı

ARTViN'in Yusufeli ilçesine bağlı 2400 rakımlı Ada Yaylası'nda, ciplerinin kara saplanması sonucu mahsur kalan 3 kişilik off- road ekibi, İlçe Özel İdare ekiplerince kurtarıldı.

Yusufeli'nde, 3 kişilik off-road ekibi, dün öğle saatlerinde deniz seviyesinden 2400 metre yükseklikteki Ada Yaylası'na çıktı. Araçları kara saplanan off-road ekibi, burada mahsur kaldı. Ekibin durumu bildirip yardım istemesi üzerine İlçe Özel İdare ekipleri harekete geçti. Yaklaşık 40 kilometre yol kat eden ekipler, iş makineleri eşliğinde yolu açarak yayladaki off-road ekibine ulaştı. Ekipler, 2 saatlik çalışma sonucu mahsur kalan 3 kişiyi kara saplanan cipleriyle kurtardı.

Off-road ekibinde yer alan Mustafa Aydın, "Off-road için geldik ama yarıda kaldı. Hava şartlarından ötürü dönmek isteyince mahsur kaldık. Sağ olsun ekipler geldi yolumuzu açtılar" dedi. Sürücü Şenol Kütük de, "Bir anda kar ve tipi bastırınca yolda kaldık. Özel idaresince kurtarıldık" diyerek teşekkür etti.

Öte yandan, İlçe Özel İdare ekipleri, etkili kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mahalle yollarını da açma çalışmalarını gün boyu sürdürdü.

Yaylada cipleri kara saplanan off-road ekibi kurtarıldı

Yusufeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:40 Kaynak: DHA
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