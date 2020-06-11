Yaylada doluya yakalandılar - Son Dakika

Yaylada doluya yakalandılar

Yaylada doluya yakalandılar Tokat'ın Almus ilçesinde yaylada otlatılan koyun sürüsü dolu yağışına yakalandı.

Yaylada doluya yakalandılar TOKAT - Tokat'ın Almus ilçesinde yaylada otlatılan koyun sürüsü dolu yağışına yakalandı. Tokat'ta akşam saatlerinde aralıklarla gök gürültülü yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerine dolu yağışına bıraktı. Almus ilçesine bağlı Sarıgöl yaylasında biranda bastıran dolu yağışı etkili oldu. Fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle koyunlar kaçıştı. Cep telefonu kamerası ile dolu yağışını görüntüleyerek o anları anlatan Çoban Sinan Yücetaş, hayvanları dolu yağışından zor kurtardıklarını, havanın tekrar bozmasından endişe ettiklerini dile getirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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