Yaylada fenalaşan kadını jandarma ve belediye ekipleri hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaylada fenalaşan kadını jandarma ve belediye ekipleri hastaneye yetiştirdi - Son Dakika

Yaylada fenalaşan kadını jandarma ve belediye ekipleri hastaneye yetiştirdi

15 dakika önce

Salihli ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan yaylada rahatsızlanan kadını İlçe Jandarma Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yapılan çalışmayla hastaneye kaldırdı.

Yaylada fenalaşan kadını jandarma ve belediye ekipleri hastaneye yetiştirdi, System.String[]

Salihli ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan yaylada rahatsızlanan kadını İlçe Jandarma Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yapılan çalışmayla hastaneye kaldırdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bozdağlar üzerinde yer alan Başlıoğlu Mahallesi yakınlarındaki Kısık Yaylası'nda yaşayan 53 yaşındaki Gülpaşa Turan'ın fenalaşması üzerine sağlık ve jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı yayla yolunu açmak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle yolu açtı.

Yolun açılmasının ardından yaylaya ulaşan ekipler, yaşlı kadını evinden alarak yolda bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.

Salihli Devlet Hastanesine götürülen Turan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, Salihli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 07:06 Kaynak: AA
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