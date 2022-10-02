YAYLADA HAREKETSİZ HALDE BULUNAN AYI, TEDAVİYE ALINDI

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde yaylada hareketsiz halde bulunan ayı, Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda tedavi altına alındı.

Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, Hendek ilçesinde bulunan Dikmen Yaylası'nda hareketsiz halde duran bir ayıyı fark etti. Herhangi bir görünen yarası olmayan ama arka ayaklarına basamayan ayı, ekiplerce araca alınarak Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Ormanya Doğal Yaşam Parkı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Burada veteriner hekimler tarafından ayının arka ayaklarının röntgen filmi çekilerek, tedavisine başlandı.