Yaylada hastalanan kişi, ambulans helikopterle Erzurum'a sevk edildi - Son Dakika

Bingöl'ün Kığı ilçesinde yaylada rahatsızlanan kişi, ambulans helikopterle Erzurum'daki hastaneye götürüldü.

Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medyadan yaptığı paylaşıma göre, Bilice Yaylası'nda ikamet eden 62 yaşındaki bir kişi, göğüs ağrısı ve sol kol uyuşukluğu şikayetiyle 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye giden sağlık ekipleri, yürüyerek hastanın evine ulaştı.

İlk müdahaleyi yapan ekipler, hastanın kara yoluyla götürülmesinin zor olması nedeniyle ambulans helikopter talebinde bulundu.

Erzurum'dan havalanan 112 Hava Ambulansı bölgeye gelerek hastayı Erzurum Şehir Hastanesine sevk etti.