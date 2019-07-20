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Yaylada hayvan otlatırken kaybolan çocuk bulundu

1 saat önce

Tokat'ın Almus ilçesinde, yaylada hayvan otlatırken kaybolan 11 yaşındaki çocuk bulundu.

Tokat'ın Almus ilçesinde, yaylada hayvan otlatırken kaybolan 11 yaşındaki çocuk bulundu.
Çevreli beldesi Çifte Tekne Yaylası'nda babası İsa Çelikdemir ile hayvan otlatan Engin Çelikdemir, dün sis nedeniyle yollarını kaybetti.
Yakınlarının haber vermesi üzerine çevreyi arayan köylüler, İsa Çelikdemir'i buldu ancak küçük çocuğa ulaşılamadı.
Kayıp çocuğun bulunması amacıyla jandarma ile köylüler tarafından arama çalışması başlatıldı.
Yaylada etkili olan sis nedeniyle zorlukla yürütülen çalışma sonucunda kayıp çocuk, çadırlarından yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bir kaya dibinde bulundu.
Engin Çelikdemir, jandarma ekiplerince Almus Devlet Hastanesine getirilerek kontrolden geçirildi.
Anne Nefise Çelikdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuğunun bulunmasından dolayı çok mutlu olduğunu kaydederek, "Başına bir şey gelmemiş. Sağlık durumu da iyi. Herkes sevindi. Çocuğum uyurken bulunmuş." dedi.
Baba İsa Çelikdemir de oğluna kaybolduktan 25 saat sonra kavuştuğunu dile getirdi.
Engin Çelikdemir ise iyi olduğunu belirterek, bulunmasına yardım edenlere teşekkür etti.
Yaylada hayvan otlatırken kaybolan çocuk bulundu
Çevreli, Tokat, Almus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:55 Kaynak: AA
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