Yaylada hayvan otlatırken kaybolan çocuktan haber alınamıyor
1 saat önce
Tokat'ın Almus ilçesinde yaylada hayvan otlatırken kaybolan 11 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor.
Tokat Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:47 Kaynak: AA
'ın Almus
ilçesinde yaylada hayvan otlatırken kaybolan 11 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor.
Alınan bilgiye göre, Çevreli
beldesi Çifte Tekne Yaylası'nda babası İsa Çelikdemir ile hayvan otlatan Engin Çelikdemir, dün sis nedeniyle yollarını kaybetti.
Yakınlarının haber vermesi üzerine çevreyi arayan köylüler, İsa Çelikdemir'i buldu ancak küçük çocuğa ulaşılamadı.
Kayıp çocuğun bulunması amacıyla jandarma ile köylüler tarafından arama çalışması yapılıyor.
Yaylada etkili olan sis nedeniyle çalışmalar zorlukla yürütülüyor.
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