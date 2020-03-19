Yaylada hayvanlarıyla mahsur kalan çobanların imdadına belediye ekipleri yetişti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaylada hayvanlarıyla mahsur kalan çobanların imdadına belediye ekipleri yetişti - Son Dakika

Yaylada hayvanlarıyla mahsur kalan çobanların imdadına belediye ekipleri yetişti

6 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yayladaki obalarında mahsur kalıp yardım isteyen çobanların imdadına belediye ekipleri yetişti.

Yaylada hayvanlarıyla mahsur kalan çobanların imdadına belediye ekipleri yetişti, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yayladaki obalarında mahsur kalıp yardım isteyen çobanların imdadına belediye ekipleri yetişti.

İlçeye bağlı Kurucuova Mahallesi'nde etkili olan kar yağışının ardından Kurova bölgesindeki su pınarlarının taşması sonucu çevredeki oba ve ağılları sular bastı.

Yaylalarda hayvanlarını otlatan, kar sularının ve pınarların taşması sonucu zor durumda kalan çobanlar, Beyşehir Belediyesine haber vererek yardım istedi.

Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı bir iş makinesi bölgeye nakledilirken, kar yağışı ve taşkın sonucu bölgede hayvanları ile mahsur kalan çobanlar ağılların etrafına yeni yol açılarak kurtarıldı.

Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaylada mahsur kaldıkları ihbarında bulunan çobanların yardım talebi üzerine, bölgeye iş makinesi sevk ettiklerini belirterek, "Kar sularının ve pınarların taşması sonucu yaşanan taşkın sonucu bölgede kalan çobanlarımızın kullandığı yolların ve hayvanlarının ağılının etrafının suyla dolu olduğunu gördük. İş makinesiyle bölgede yeni yol açarak hayvancılık yapan hemşehrilerimizi kurtardık. Tek tesellimiz herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmamasıdır. Geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum." açıklamasında bulundu.

Kurucuova, Beyşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:54 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti Ömer Faruk Beyaz'dan transfer açıklaması: En büyük hedefim Fenerbahçe'ye hizmet etmek İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var         
17:00
Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu         
15:40
Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak         
15:05
Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü         
13:24
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı         
13:17
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı         
12:21
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak         
11:44
Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı         
11:40
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak         
11:34
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu         
10:59
Son dakika: ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 9 sınavın tarihini erteledi Son dakika: ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 9 sınavın tarihini erteledi         
10:12
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli         
09:47
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:10
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı         
08:58
Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi         
07:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 23:33:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaylada hayvanlarıyla mahsur kalan çobanların imdadına belediye ekipleri yetişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]