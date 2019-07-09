Yaylada hortum paniği
59 dakika önce
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde oluşan hortum görüntülendi.
Bingöl
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:05 Kaynak: İHA
'ün Karlıova
ilçesinde oluşan hortum görüntülendi. Hortum, Karlıova ilçesine bağlı yaklaşık 3 bin rakımlı Zoravan Yaylası'nda meydana geldi. Göçerlerin sıklıkla yaz aylarında tercih ettiği bölgelerden biri olan Zoravan Yaylası'nda, aniden büyük bir hortum oluştu. Hortumunun yükselmesiyle çadırlarından uzaklaşan göçerler, yaşanan olayı saniye saniye cep telefonlarına kaydetti. Hortumun yaylacıların kurduğu çadırlara gelmemesi ise büyük bir olumsuzluğu önledi.
(Muhammet Ali
Çiftçi/İHA)
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