Yaylada jeneratör faciası! 1 kişi öldü, 11 kişi hastanede - Son Dakika

Gümüşhane'nin Dumanlı köyü sınırında bulunan İstavroma Yaylası'ndaki 2 katlı evde oturan aile, akşam elektriklerin kesilmesi üzerine lambaların çalışması amacıyla jeneratörü çalıştırdı. Daha sonra uykuya dalan aile üyeleri, sabah şiddetli ağrıyla uyanınca hastaneye kaldırıldı. 85 yaşındaki İdris Keleş ise zehirlenerek öldü.Dumandan etkilenen 11 kişinin Trabzon, Erzurum ve Gümüşhane'deki tedavileri sürüyor.

3 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Sabah saatlerinde, Dumanlı köyü sınırında yer alan İstavroma Yaylası'nda kent dışından yaylaya gelen misafirlerini 2 katlı evlerinde ağırlayan Keleş ailesi, elektrik kesintisi nedeniyle jeneratörü çalıştırdı. Bir süre sonra evde bulunan 4'ü çocuk 12 kişi, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti üzerine durum 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine yaylaya sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan 12 kişi, ambulansla Gümüşhane, Trabzon ve Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan İdris Keleş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dumandan etkilenenlerin, Trabzon, Erzurum ve Gümüşhane'deki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü, 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Gümüşhane'de tedavisi süren Hüseyin Keleş (33), "Akşam yattık sabah kalkamadık, evimiz 2 katlıydı. Ev de kalabalıktık yani. Elektrikler kesik olduğu için jeneratörü çalıştırdık lambalar yansın diye. Ne olduğunu anlamadık" dedi.

VALİ TAŞBİLEK: 3 VATANDAŞIMIZ SEVK EDİLDİ

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, konuyla ilgili açıklamada bulunarak, 1 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Vali Taşbilek, "İlimiz merkez ilçe Dumanlı köyü sınırlarında bulunan İstavroma Yaylası'nda egzoz gazından bir jeneratör çalışması sonucu etkilendiği bildirilen 12 vatandaşımızın zehirlendiği yönünde sabah kurumlarımıza gelen bilgiler üzerine ekiplerimiz harekete geçtiler. Bu 12 vatandaşımızdan birisi çocuk olmak üzere 4 kişinin Trabzon'da bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi ve Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer 7 vatandaşımız Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Gümüşhane'ye sevk edilen 7 kişiden 3'ü çocuktur. Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 3 çocuk ve 1 yetişkin vatandaşımızın hayati tehlikesi yok. Diğer 3 vatandaşımızın Gümüşhane ilimizde yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tedavi maksadı ile Erzurum Atatürk Üniversitesi hastanesine sevkleri gerçekleştirildi. Maalesef gazdan etkilenen bir vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.