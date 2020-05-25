Yaylada kar nedeniyle mahsur kalan 15 aile ve off-roadcılar kurtarıldı - Son Dakika

Erzincan'da, mayısın son günlerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 15 aile ve bir grup off-roadcı, ekiplerce kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, mayısın sonuna yaklaşılan günlerde kent genelindeki kar yağışı ve tipinin özellikle yüksek kesimlerde etkisini artırdığı belirtildi.

Bu nedenle, sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamında olan, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını otlatan 6 ailenin Çayırlı ilçesi Karataş Yaylası'ndan dönemeyerek mahsur kaldığı ifade edilen açıklamada, bu kişilerin yardım talebinde bulunduğu bildirildi.

Bölgeye İl Özel İdaresi ekiplerinin yönlendirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ekipler, 6 saatlik çalışma sonucu Karataş Yaylası bölgesine ulaşarak, 6 aileyi ve yaklaşık 2 bin 500 hayvanı mahsur kaldıkları bölgeden kurtardı, yollarını ulaşıma açtı. Ayrıca Refahiye ilçesi Yanık köyünde off-roadcılar ve bir vatandaş hayvanları ile mahsur kalmıştır. Yayla yolu açılmış ve vatandaşlarımız kurtarılmıştır. Merkez Handere köyü yaylasında mahsur kalan 6 aile de kurtarılmıştır. Otlukbeli ilçesi Küçükotlukbeli köyü yaylasında ise 3 ailenin kar ve tipi nedeniyle çadırları yırtılmış, ailelere ulaşılarak kurtarılmışlardır."

Açıklamada, şehrin yüksek kesimlerindeki çeşitli yaylalarda hayvancılık yapan ve kar yağışı, tipi nedeniyle zor durumda kalan vatandaşlara da hayvanları için yem temin edildiği kaydedildi.