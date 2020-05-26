Yaylada kar nedeniyle mahsur kalan çoban ve sürüsü kurtarıldı - Son Dakika

TRABZON'un Maçka ilçesinde, kar yağışı nedeniyle Taş Yaylası'nda mahsur kalan çoban ve sürüsü, ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçeye bağlı Taş Yaylası'nda akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çoban Mahmut Bayrak'ın sürüsüyle birlikte mahsur kaldığı yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine bölgeye ulaşan belediye ekipleri, iş makineleri eşliğinde kar kütlelerinin yer yer 2 metreyi bulduğu yolu açtı. Uzun uğraşlar sonucu ekipler, yaylada mahsur kalan çoban ve küçükbaş hayvan sürüsüne ulaştı.