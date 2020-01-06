Yaylada kar, sahilde begonvil güzelliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaylada kar, sahilde begonvil güzelliği - Son Dakika

Yaylada kar, sahilde begonvil güzelliği

7 saat önce

ANTALYA'nın Kaş ve Demre ilçelerinin yayla mahallelerinde kar kalınlığı yarım metreyi geçerken, sahil bölgelerinde ise begonvil çiçekleri rengarenk görüntü oluşturdu.

Yaylada kar, sahilde begonvil güzelliği, System.String[]

ANTALYA'nın Kaş ve Demre ilçelerinin yayla mahallelerinde kar kalınlığı yarım metreyi geçerken, sahil bölgelerinde ise begonvil çiçekleri rengarenk görüntü oluşturdu. Yaylaya çıkan vatandaşlar karın, sahildekiler ise begonvil çiçeklerinin keyfini çıkardı.

Hafta içi yağan yoğun kar, Kaş- Gömbe yolundaki Kuruova Beli ve Çamlıova Boğazı'nda yarım metreyi geçti. Cumartesi ve pazar günleri kar etkisini yitirdi ve güneş açtı. Güzel havayı gören Kaşlı ve Demreliler, yaylaya akın etti. Vatandaşlar, yaylalarda kardan adam yaptı, kar topu oynadı. Kar üstünde piknik yapan vatandaşlar, kızak kayıp, karın tadını çıkardı. Özellikle sahillerden gelen vatandaşlar, kar özlemini giderdi, bol bol fotoğraf ve video çekerek karın güzelliğini ölümsüzleştirdi.Kaş ve Demre sahillerinde ise vatandaşlar sahilde yürüdü. Kış ortasında hala rengarenk çiçeklerle bezeli begonvillerin önünde bol bol fotoğraf çeken vatandaşlar, kış ortasında güneşli hafta sonunun tadını çıkardı.


Demre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:46 Kaynak: DHA
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