Yaylada kar yüzünden mahsur kalan besici ve 250 hayvanı kurtarıldı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan besici Ahmet Tiryaki ve 250 küçükbaş hayvanı, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Karlıova ilçesine bağlı Serpmekaya köyü yakınlarındaki yaylada, dün kar yağışına hazırlıksız yakalanan besici Ahmet Tiryaki, 250 küçükbaşıyla mahsur kaldı. Tiryaki'nin durumu Karlıova Kaymakamlığı'na bildirmesi üzerine bölgeye İlçe Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekipler, yayla yolunda yaptıkları kar temizleme çalışmasının ardından Tiryaki ve hayvanlarını, Serpmekaya köyüne ulaştırdı. Kaymakam Sedat Özdemir'e teşekkürlerini ileten Ahmet Tiryaki, "Aniden bastıran kar yağışından dolayı burada mahsur kaldık. Sağ olsun kaymakamımız, bize ekip göndererek yolumuzu açtırdı. Kaymakamımıza ve personeline teşekkür ediyorum. Köyümüze geldiğimiz için mutluyuz" dedi.