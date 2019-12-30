Yaylada karda bulduğu köpek ve 6 yavrusuna sahip çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaylada karda bulduğu köpek ve 6 yavrusuna sahip çıktı - Son Dakika

Yaylada karda bulduğu köpek ve 6 yavrusuna sahip çıktı

7 saat önce

Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşayan Ali Bakır, karda bulduğu köpek ve 6 yavrusuna sahip çıktı.

Yaylada karda bulduğu köpek ve 6 yavrusuna sahip çıktı, System.String[]

Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşayan Ali Bakır, karda bulduğu köpek ve 6 yavrusuna sahip çıktı.

Bakır, ilçeye bağlı Ardıç Yaylası'nda gezdiği sırada çevreden köpek sesleri duydu.

Sesin geldiği bölgeye giden Bakır, boş bir evin avlusunda yeni doğum yapmış köpeği ve yavrularını fark etti.

Yayla evinde hazırladığı mamaları köpeklere getiren Bakır, evindeki döşeği de köpeklerin soğuktan ve kardan etkilenmemesi için kullandı.

Farkındalık oluşturmak için yaptığı duyarlılığı sosyal medyada paylaşan Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpek ve yavrularını soğukta kötü bir durumda bulduğunu söyledi.

Anne köpeğin yeni doğum yaptığı için kötü durumda olduğunu belirten Bakır, "Hemen evimden mama hazırlayarak köpeğe yedirdik. Ayrıca evden yatak getirerek yavruların altına serdik. Sıcak ortam olsun diye. Bunu yaparken reklam olsun diye yapmadım. Gerçekten sokakta yaşayan hayvanların ilgiye ve bakıma ihtiyacı var. Herkesin duyarlı olması gerekiyor." diye konuştu.

Bakır, anne köpek ve yavrularının barınağa teslim etmek için yetkililerle iletişime geçtiğini de kaydetti.

Bozyazı, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Manisa 16 aylık kızını araziye terk edip kaçtı iddiası
Balıkçıların ağına 200 kiloluk köpek balığı takıldı 2020'de annelerin doğum izni parası en az 7 bin 824 lira olacak Hastalarına öncelik verilmeyince muayene odasını dağıttılar

Son Dakika Haberleri
21:45 Bakan Pakdemirli, Moldovalı mevkidaşı Perju ile görüştü - Son Dakika
21:42 ABD'nin İran Özel Temsilcisi Hook: "İran saldırganlığına karşı caydırıcılığı tekrar sağlama... - Son Dakika
21:41 Düzce narkotik köpeği tepki verdi, uyuşturucu madde ayakkabısından çıktı - Son Dakika
21:38 Aydın Beşiktaşlılar Derneği'nden çocuklara yeni yıl sürprizi - Son Dakika
21:37 CHP İl Başkanı Ali Çankır'ın 2020 mesajı - Son Dakika
19:28 Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Son Dakika
19:14 Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 21:48:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaylada karda bulduğu köpek ve 6 yavrusuna sahip çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]