Yaylada kardan mahsur kalan besicilerin yolu yeniden açıldı - Son Dakika
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Yaylada kardan mahsur kalan besicilerin yolu yeniden açıldı

6 saat önce

Konya'nın Derebucak ilçesinde yoğun kar yağışı dolayısıyla yaylada mahsur kalan besicilerin yolları tekrar ulaşıma açıldı.

Yaylada kardan mahsur kalan besicilerin yolu yeniden açıldı, System.String[]

Konya'nın Derebucak ilçesinde yoğun kar yağışı dolayısıyla yaylada mahsur kalan besicilerin yolları tekrar ulaşıma açıldı.

İlçeye bağlı Göynem Mahallesi'ne 12 kilometre uzaklıktaki Toros dağları eteklerindeki Tazı ve Uzunkaya yaylalarının kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan yollarının yeniden açılması küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin yüzünü güldürdü.


Bölgede kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından yüksekliği 1,5 metreye yaklaşan kar nedeniyle bulundukları ağıllarda besledikleri keçi sürüleriyle birlikte günlerdir bekleyen besiciler, yollarının yeniden ulaşıma açılmasıyla rahat bir nefes aldı.

Telefonla ulaştıkları Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa'dan yardım isteyen besiciler için belediyenin iş makineleri bölgeye gönderildi, uzun süren çalışmaların ardından yayla yolları kardan temizlendi.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, yayla yollarının ulaşıma açılmasından dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

Ahmet Kısa, Derebucak, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:24 Kaynak: AA
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