Son Dakika Haberleri: Yaylada kaybolan 13 yaşındaki Engin aranıyor
Son Dakika Güncel Haber

Yaylada kaybolan 13 yaşındaki Engin aranıyor

1 saat önce

TOKAT'ın Almus ilçesinde, dün otlamaya giden hayvanları almak için yaylaya çıkan Engin Çelikdemir (13) sisli havada kayboldu.

Yaylada kaybolan 13 yaşındaki Engin aranıyor, System.String[]
TOKAT'ın Almus ilçesinde, dün otlamaya giden hayvanları almak için yaylaya çıkan Engin Çelikdemir (13) sisli havada kayboldu. Ailenin haber vermesi üzerine bölgede jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.
Olay, dün baat 15.00 sıralarında, ilçeye bağlı Çevreli beldesi yakınlarındaki Çifte Tekke Yaylası'nda meydana geldi. Hayvancılık yapan Nefse ve İsa Çelikdemir çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü Engin Çelikdemir otlayan hayvanları geri getirmek için sisli havada çadırdan ayrıldı. Yaklaşık 2 saat sonra, Engin'in getirmek için çadırdan çıktığı hayvanlar başıboş halde geri geldi. Hayvanlarla birlikte Engin'in gelmediğini fark eden aile, oğullarını bölgede aramaya başladı. Bir süre Engin'i arayan ailesi herhangi bir ize rastlamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Gece saatlerinde olay yerine jandarmaya ait bora timi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin başlattığı gece boyunca süren arama çalışmaları bugün de devam etti. Bölgede havanın yağışlı ve sisli olması nedeniyle çalışmalar güçlükle sürdürülürken, henüz Engin'in izine rastlanmadı.
Kayıp çocuğu arama çalışmalarına katılan bölge sakinlerinden Tahir Karaca, "Yayladaki arkadaşlarımızın çocuğu dün saat 15.00 sıralarında hayvanlar arazide otlatıldığı için yanına gitmiş. Elverişsiz hava şartlarından dolayı arazide yolunu kaybetmiş. Dün akşamdan beri aralıksız olarak tüm güvenlik güçlerimizle beraber bizler de aramaya devam ediyoruz" dedi.


Jandarma, Çevreli, Almus, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adnan Oktar suç örgütüne yönelik iddianame kabul edildi Anayasa Mahkemesi, Atilla Taş hakkında kararını verdi Son Dakika! Araç sahipleri müjde! Benzine büyük indirim geldi Fitch 14 Türk bankasının kredi notunu düşürdü! İşte o bankalar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 18:35:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaylada kaybolan 13 yaşındaki Engin aranıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]