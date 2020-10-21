Yaylada kaybolan 2 kişi, 16 saat sonra bulundu (2) - Son Dakika

Yaylada kaybolan 2 kişi, 16 saat sonra bulundu (2)
21.10.2020 12:12
O ANLARI ANLATTILARTrabzon'un Hayrat ilçesinde, yaban mersini toplamak için ormana giden ve sis nedeniyle yollarını kaybettikten 16 saat sonra ormanda bulunan A.A.K. ve H.V.Ç., Of Devlet Hastanesi'ne getirilerek, sağlık kontrolünden geçirildi.
O ANLARI ANLATTILAR
Trabzon'un Hayrat ilçesinde, yaban mersini toplamak için ormana giden ve sis nedeniyle yollarını kaybettikten 16 saat sonra ormanda bulunan A.A.K. ve H.V.Ç., Of Devlet Hastanesi'ne getirilerek, sağlık kontrolünden geçirildi.
Kaybolduklarını kabul etmeyen A.A.K., "Aslında kaybolmadık hava karardığı için gece geri dönmeyip orada konaklamaya karar verdik. İki kişi olduğumuz ve küçük olduğumuz için ailemiz çok korkmuş. Ekipler sağ olsun çok büyük bir özveriyle ilgilendiler bizimle. Bir sorunumuz yok, kontrol için hastaneye geldik. Gece boyu korkmadık sohbet ettik" dedi.
Sisten dolayı yollarını kaybettiklerini anlatan H.V.Ç. de "Sisten dolayı yolumuzu kaybettik. Ekipler bizi buldu. Biraz başım ağrıyor. İyiyiz" diye konuştu.
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