Yaylada kaybolan 6 kişilik grup için arama kurtarma çalışması başladı

Aralarında 12 yaşında bir çocuğun bulunduğu 6 kişiyi bulmak için RİKE, UMKE, AFAD, JAK ve köpekli arama timi bölgede çalışmalarını sürdürüyor

Rize İl Afet ve Acil Durum İl Müdürü Şakir Kurk:

"4 kilometrelik bir alanda çalışma yürütülüyor"

"AFAD koordinesindeki ekiplerimiz arkadaşlarımızın mahsur kaldıkları noktada kamp yaptıklarının izlerine ulaştı. Orada yemek yemişler. Yine izleri ormana doğru gitmiş. İzlerine rast geldiğimizi umuyoruz"

RİZE - Rize'de aralarında 12 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 6 kişilik grup, Handüzü Yaylası'na gitmek için çıktıkları yolda kayboldu. Kaybolan grubu bulmak için RİKE, UMKE, AFAD ve JAK ekiplerinden oluşan 60 kişilik bir ekip arama kurtarma çalışmaları sürdürüyor.

Rize'de aralarında 12 yaşında Arif Ali Kandemir'in de bulunduğu Burak Pehlevan, Kemal Pehlevan, Ali Pehlevan, Hilmi Pehlevan ve Hakkı Kandemir'den oluşan 6 kişilik grup bir minibüsle 30 Ağustos tarihinde Küçükçayır köyüne ulaşarak öğle saatlerinde Handüzü Yaylası'na yaya çıkmak için yola çıktı. Köylüler tarafından uyarıldıkları iddia edilen ekip, yola çıktıktan 6 saat sonra 112 Acil Servis Ekipleri'nden, derenin kıyısında kaldıklarını belirterek yardım istedi. Yardım çağrısının ardından harekete geçen ekipler ormanlık alanda çalışmalara başladı. Grubun kamp yaptığı yere ulaşarak çalışmaları yoğunlaştıran ekipler bu sabah saatlerinde arama kurtarma çalışmalarına tekrar başladı. Aralarında 12 yaşında bir çocuğun bulunduğu 6 kişiyi bulmak için RİKE, UMKE, AFAD, JAK ve köpekli arama timinden oluşan 60 kişilik bir ekip tarafından yürütülen çalışmalarda jandarma ekiplerinin drone ile havadan çalışmaları sürdürüyor. Kaybolan 6 kişilik grubun İstanbul'da yaşadıkları, tatil dolayısıyla memleketlerine geldikleri öğrenildi.



"Bizi sadece üzen içlerinde 12 yaşındaki bir çocuğun olması"

Rize İl Afet ve Acil Durum İl Müdürü Şakir Kurk, yaptığı açıklamada, 4 kmlik bir alanda çalışmaların yoğunlaştığını belirterek, "30 Ağustos tarihinde gerçekleşen 112 acil servis ekibine gelen bilgi ardından olay bize intikal etti. RİKE, UMKE, AFAD, JAK ekiplerimiz köpekli arama timiyle birlikte bu bölgede faaliyet gerçekleştiriyor. 4 kilometrelik bir alanda çalışma yürütülüyor. Dün akşam 19: 30'a kadar çalışma yapıldı. Bugün sahanın tümüyle ilgili çalışma yapmak için bölgedeyiz. 6 kişilik bir ekiple ikiye bölündük. Hem Handüzü yaylasından aşağıya hemde Küçükçayır köyümüzün Başmeşe mevkiinden yukarıya doğru uzman ekipten ve sivil halktan oluşan arama-kurtarma ekiplerimiz sahadalar. İnşallah gün içerisinde vatandaşlarımıza ulaşmayı umuyoruz. Jandarma teşkilatımızın drone ekipleri de havadan çalışmalarını sürdürüyor. Arkadaşlarımızın ailelerinden edindiğimiz bilgilere göre dağcılık konusunda bir takım faaliyetleri olduğunu söylediler. Doğada yaşamayı, doğada hayatta kalmayı başarabilecek arkadaşlar grubundan oluştuğunu söylediler. Bizi sadece üzen içlerinde 12 yaşındaki bir çocuğun olması. İnşallah sağ salim ulaşmayı umuyoruz. Sayın Valimizin talimatıyla devletimizin bütün imkanları bu bölgede kullanılıyor" dedi.

Kaybolan 6 kişilik grubun kamp yaptığı yere ulaştıklarını dile getiren Kurk, "AFAD koordinesindeki ekiplerimiz arkadaşlarımızın mahsur kaldıkları noktada kamp yaptıklarının izlerine ulaştı. Orada yemek yemişler. Yine izleri ormana doğru gitmiş. İzlerine rast geldiğimizi umuyoruz. O noktadan sonra arama kurtarma çalışmalarımızı yoğunlaştırdık" ifadelerini kullandı.