Son Dakika Haberleri: Yaylada kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı
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Yaylada kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı

4 saat önce

Rize'de sağanak nedeniyle mahsur kaldıkları yaylada kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı.

Yaylada kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı, System.String[]

Rize'de sağanak nedeniyle mahsur kaldıkları yaylada kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı.

Rize, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:04 
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