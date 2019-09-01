Yaylada kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı
4 saat önce
Rize'de sağanak nedeniyle mahsur kaldıkları yaylada kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı.
Rize'de sağanak nedeniyle mahsur kaldıkları yaylada kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:04
Erdoğan'ın "O acayip şeyleri temizleyeceğiz" dediği Ayder Yaylası'ndaki salıncaklar sökülüyor Rize'de yaylaya çıkmak isteyen 6 kişiden haber yok! Arama çalışmaları devam ediyor Bursa'dan Gürcistan ve Ukrayna'ya çilek ihracatı Seksenler'in Elvan'ı Begüm Öner, 10 kilo vererek iğne ipliğe döndü