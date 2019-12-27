Son Dakika › Güncel › Yaylada kaybolan çiftçiyi arama çalışması yeniden başladı (3) - Son Dakika
Yaylada kaybolan çiftçiyi arama çalışması yeniden başladı (3)
6 saat önce
KAR ARACI DEVRİLDİ: 1 YARALIErdemli'de kaybolan Ali Kaçar'ı arama çalışmaları sırasında paletli kar aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:32 Kaynak: DHA
KAR ARACI DEVRİLDİ: 1 YARALI
Erdemli'de kaybolan Ali Kaçar'ı arama çalışmaları sırasında paletli kar aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık'ta kaybolan Ali Kaçar'ın bulunması için bugün jandarma, AFAD ve Erdemli Belediyesi ekiplerinden oluşan 70 kişilik grup arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Eksi 10 derecede sürdürülen arama çalışmaları esnasında paletli kar aracının devrilmesi sonucu kimliği açıklanmayan 1 kişi yaralandı. Yaralı, arama bölgesinde hazır bekletilen ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan arama çalışmalarına, havanın kararması nedeniyle ara verildi.
Son Dakika Asgari ücretin açıklanmasından sonra masadan kalkan Türk-İş, ülkedeki açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı Bakanlık bedelli askerlik ödemelerinde uyarıda bulundu: Son ödeme tarihi 31 Aralık Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi İşte SONAR'ın anketine göre en başarılı belediye başkanları