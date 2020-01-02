Yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı - Son Dakika
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Yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde 10 gün önce karla kaplı yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 10 gün önce karla kaplı yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı.

Alınan bilgiye göre, 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık'ta arkadaşlarıyla yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 63 yaşındaki Ali Kaçar'ı bulmak için başlatılan ancak 5 gün önce hava muhalefeti nedeniyle ara verilen arama ve kurtarma çalışmalarına yeniden başlandı.

Kar yağışının etkili olduğu bölgede çalışmalara AFAD, jandarma ve gönüllü olarak Erdemli Avcılık ve Atıcılık Derneği üyeleri de katılıyor.

Babasının arama ve kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Derya Deniz Kaçar, AA muhabirine, babasının kaybolmasının ardından büyük bir acı hissettiklerini ve bulunabilmesi için her yere başvuru yaptıklarını söyledi.

Kaçar, babasının bulunacağına inandığını ve umudunu kaybetmediğini belirtti.

Yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı

Ali Kaçar, Erdemli, Aralık, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:39 Kaynak: AA
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