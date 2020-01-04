Yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika

Yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde 12 gün önce yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 12 gün önce yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi.

Alınan bilgiye göre, 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık'ta arkadaşlarıyla yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 63 yaşındaki Ali Kaçar'ı arama ve kurtarma çalışmaları sabah yeniden başlatıldı.

Kar yağışının etkili olduğu bölgede kapanan yollar, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Erdemli Belediyesinin iş makineleriyle açıldı, jandarma ve AFAD ekipleri çadırları, kaya diplerini ve mağaraları taradı.

Akşama doğru sisin yoğunlaşması nedeniyle çalışmalara ara verildi.

Çalışmaları Kaçar'ın ailesi de takip etti.

Yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

Ali Kaçar, Erdemli, Aralık, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 4 Ocak 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Cinayet sonrası eski eşine "Sana da sıra gelecek" diyen kadın, Kocaeli'de yakalandı Son dakika: Hafter askeri okula savaş uçaklarıyla saldırdı: 28 ölü, 18 yaralı İran'dan çok sert ABD açıklaması: İntikamımız belirleyici etkilerle olacak

Son Dakika Haberleri
04:40 Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
04:36 Libya Devlet Yüksek Konseyinden Hafter yanlısı Tobruk merkezli meclise ağır eleştiri - Son Dakika
04:28 Hafter güçlerinden askeri okul öğrenci yurduna hava saldırısı: 28 ölü, 18 yaralı - Son Dakika
04:18 İzmir'de otomobil takla atıp alev aldı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
04:16 Takla atan otomobil alev aldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
00:00 Cinayet sonrası eski eşine "Sana da sıra gelecek" diyen kadın, Kocaeli'de yakalandı - Son Dakika
23:56 Son dakika: Hafter askeri okula savaş uçaklarıyla saldırdı: 28 ölü, 18 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2020 04:56:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]