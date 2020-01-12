Yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
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Yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde 20 gün önce karla kaplı yaylada kaybolan kişiyi bulmak için yürütülen çalışmalara ara verildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 20 gün önce karla kaplı yaylada kaybolan kişiyi bulmak için yürütülen çalışmalara ara verildi.

2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık'ta arkadaşlarıyla yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 63 yaşındaki Ali Kaçar'ın bulunmasına yönelik çalışmalara sabah saatlerinden itibaren devam edildi.

Erdemli İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Erhan Erdoğan koordinesinde yürütülen arama çalışmasına jandarma, AFAD ve Erdemli Belediyesinden 50 kişilik ekip katıldı.

Ekipler, bölgedeki yörük çadırlarında da arama yaptı.

Üç dedektör ve kokuya duyarlı köpekle inceleme yapan ekipler, sinyal alınan yerlerde detaylı incelemelerde bulundu. Kaçar'a ait herhangi bir ize rastlanamadı.

Arama çalışmalarına hava şartlarının uygun olması halinde yarın devam edileceği öğrenildi.

Yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

Ali Kaçar, Jandarma, Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 09:23 Kaynak: AA
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