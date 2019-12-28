Yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına tipi engeli - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde 5 gün önce karla kaplı yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına, bölgede etkili olan tipi engel oldu.

Alınan bilgiye göre, 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık'ta arkadaşlarıyla yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 63 yaşındaki Ali Kaçar'ı arama çalışmaları, hava muhalefeti nedeniyle bugün yapılamadı.

Çalışmaya katılacak ekipler, meteoroloji yetkililerinin kar yağışı ve tipi beklendiği uyarısı üzerine bölgeye sevk edilmedi.

Arama çalışmalarına, hava şartlarının uygun olması halinde yarın devam edilebileceği öğrenildi.

Öte yandan Erdemli Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Ahmet Ateş, kayıp Ali Kaçar'ı arama çalışmalarına dernek olarak katılmak istediklerini ancak hava şartlarının uygun olmaması nedeniyle çalışmalara destek olmadıklarını belirterek, "Havanın açılmasıyla çalışmalara destek vereceğiz." diye konuştu.

Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık'ta 3 arkadaşıyla yürüyüşe çıkan Ali Kaçar (63), yoğun kar yağışı nedeniyle gruptakilerle kaybolmuş, ihbar üzerine çalışma başlatan AFAD, jandarma ve belediye ekipleri, kaybolan 3 kişiye ulaşmış ancak Kaçar'ın izine rastlayamamıştı.