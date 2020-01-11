Yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı - Son Dakika

Yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 19 gün önce karla kaplı yaylada kaybolan kişiyi bulmak için yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 19 gün önce karla kaplı yaylada kaybolan kişiyi bulmak için yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

İlçedeki 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık'ta arkadaşlarıyla yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 63 yaşındaki Ali Kaçar'ın bulunmasına yönelik çalışmalara bugün sabah saatlerinden itibaren devam edildi.

Erdemli İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Erhan Erdoğan komutasında yapılan arama ve kurtarma çalışmasına, jandarma, AFAD ve Erdemli Belediyesinden oluşan 50 kişilik ekibin yanı sıra kokuya duyarlı köpek de katıldı.

Çalışmalarda Kaçar'a ait herhangi bir ize rastlanamadı.

Arama ve kurtarma çalışmalarına hava şartlarına bağlı olarak yarın yeniden başlanacağı öğrenildi.

Yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı

Ali Kaçar, Jandarma, Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 07:03 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kayıkla denize açılan 2 bekçi için arama çalışması başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı Prof. Dr. Naci Görür'den uyarılı deprem paylaşımı! Haritayı göstererek sıkıntı olduğuna dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
02:00 Kocaeli darıca'da ilçe emniyet müdürlüğünde yangın - Son Dakika
02:00 Aydın'da park halindeki 2 kamyon ve traktör yandı - Son Dakika
01:58 Çeşme'de düzensiz göçmenleri taşıyan ve 8'i çocuk 11 kişinin öldüğü tekne karaya çıkarıldı. - Son Dakika
01:56 Küçükçekmece'de otomobilden ateş açıldı: 1 yaralı - Son Dakika
01:53 Usta sanatçılar 40 yıl önce kurdukları koroyla sahne aldı - Son Dakika
00:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
22:46 Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 02:03:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]