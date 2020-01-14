Yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 23 Aralık'ta karla kaplı yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

İlçeye bağlı 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 22 gün önce arkadaşlarıyla yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 63 yaşındaki Ali Kaçar'ın bulunmasına yönelik çalışmalara devam edildi.

Arama ve kurtarma çalışmalarında, Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD'dan oluşan 40 kişilik ekip ile kokuya duyarlı iki köpek görev yaptı.

Çalışmalarda Kaçar'a ait herhangi bir ize rastlanamadı.

Arama ve kurtarma çalışmalarına hava şartlarının uygun olması halinde yarın devam edileceği öğrenildi.