Yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı - Son Dakika

Yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 23 Aralık'ta karla kaplı yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 23 Aralık'ta karla kaplı yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

İlçeye bağlı 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 22 gün önce arkadaşlarıyla yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 63 yaşındaki Ali Kaçar'ın bulunmasına yönelik çalışmalara devam edildi.

Arama ve kurtarma çalışmalarında, Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD'dan oluşan 40 kişilik ekip ile kokuya duyarlı iki köpek görev yaptı.

Çalışmalarda Kaçar'a ait herhangi bir ize rastlanamadı.

Arama ve kurtarma çalışmalarına hava şartlarının uygun olması halinde yarın devam edileceği öğrenildi.

Yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı

Ali Kaçar, Erdemli, Aralık, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 07:20 Kaynak: AA
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