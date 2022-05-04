YAYLADA KAYBOLAN TARIK'I ÇOBANLAR YAYLADA UYURKEN BULDU - Son Dakika
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YAYLADA KAYBOLAN TARIK'I ÇOBANLAR YAYLADA UYURKEN BULDU

04.05.2022 12:39

KARS'ta 1 Mayıs günü yayla dönüşü kaybolduğu ihbarıyla aranan Tarık Altun (12) yaşadığı köyden 8 kilometre uzaklıktaki Yalçınkaya Köyü yaylasında çoban Yener Tekbey tarafından uyurken bulundu.

KARS'ta 1 Mayıs günü yayla dönüşü kaybolduğu ihbarıyla aranan Tarık Altun (12) yaşadığı köyden 8 kilometre uzaklıktaki Yalçınkaya Köyü yaylasında çoban Yener Tekbey tarafından uyurken bulundu.

Kent merkezine bağlı Halefoğlu köyünde Selma- Oktay Altun çiftinin 5 çocuğundan 3'üncü Tarık, 1 Mayıs günü sabah saatlerinde kuzenleri ile birlikte hayvan otlatmak için yaylaya gitti. Öğleden sonra köye dönmek için yola çıkan Tarık'tan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Ekipler, Tarık'ı bulmak için arama yaptı. AFAD, JAK, UMKE, 112 ve jandarma ekipleri ile sürdürülen arama çalışmalarda köydeki ev, eklenti ve araziler didik didik arandı.Köylerin camilerinde de anonslar yapılırken, Yalınkaya, Derecik, Subatan ve Hacıveli köylerine kayıp Tarık'la ilgili bilgi verdi.

Kars'ta bulunması için herkesin seferber olduğu Tarık'dan sevindirici haber geldi. Merkeze bağlı Yalçınkaya köyü yaylasında bir çoban Yener Tekbey, kayanın dibinde uyuyan bir çocuğu tespit ederek videosunu çekti. Jandarmaya ulaştırılan video aileye gösterildi ve teşhis için aile yaylaya götürüldü. Yaylaya ulaşan aile çocuğun Tarık olduğunu belirledi. Büyük sevinç yaşayan aile çobana teşekkür etti.

112 sağlık ekipleri tarafından yaylada ilk müdahalesi yapılan Tarık'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Küçük çocuk, Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tarık'ın yakınları şeker dağıtarak "Bayramımız şimdi başladı, çifte bayram yaşıyoruz" dediler.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA)-

YAYLADA KAYBOLAN TARIK'I ÇOBANLAR YAYLADA UYURKEN BULDU
YAYLADA KAYBOLAN TARIK'I ÇOBANLAR YAYLADA UYURKEN BULDU
YAYLADA KAYBOLAN TARIK'I ÇOBANLAR YAYLADA UYURKEN BULDU
YAYLADA KAYBOLAN TARIK'I ÇOBANLAR YAYLADA UYURKEN BULDU

YORUMLAR
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Kars'ta kaybolan çocuk 4 gün sonra sağ bulundu Kars'ta kaybolan çocuk 4 gün sonra sağ bulundu HAYVAN OTLATMAYA GİDEN VE KAYBOLAN 12 YAŞINDAKİ TARIK HENÜZ BULUNAMADI HAYVAN OTLATMAYA GİDEN VE KAYBOLAN 12 YAŞINDAKİ TARIK HENÜZ BULUNAMADI

Oktay Altun, 1 Mayıs, Kars, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YAYLADA KAYBOLAN TARIK'I ÇOBANLAR YAYLADA UYURKEN BULDU - Son Dakika


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