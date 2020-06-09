Yaylada kene sessizliği - Son Dakika

Yaylada kene sessizliği

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bulunan 'Oymalık Tabiat Parkı' vatandaşların kene tedirginliği nedeniyle en sakin yaz dönemini geçiriyor

SİVAS - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bulunan 'Oymalık Tabiat Parkı' vatandaşların kene tedirginliği nedeniyle en sakin yaz dönemini geçiriyor.

Sivas kent merkezine 205, Koyulhisar ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Kızılelma köyü sınırları içerisinde bulunan çam ağaçlarıyla kaplı 'Oymalık Tabiat Parkı' güzelliğiyle büyülüyor. Kış aylarında yoğun kar yağışı alan tabiat parkı yaz aylarının gelmesiyle şırıl şırıl akan derelerle çevriliyor. Bozulmayan doğasıyla yaz aylarında misafirlerini ağırlayan saklı cennet 'Oymalık Tabiat Parkı' bu yıl vatandaşların kene tedirginliği nedeniyle sessiz kaldı. Sivas'ta kene vakalarının yoğun şekilde görülmesi bölge halkını ve il dışından gelen vatandaşların yeşillik alana çıkmamasına neden oluyor. Öte yandan öksüz kalan tabiat parkında kartpostallık görüntüler oluşturdu.

'Yaylarımız hüzünlü kaldı'

Kızılelma köyünde yaşayan Ercan Gökkaya, vatandaşların kene korkusuyla yaylalara ve meralara çıkmadığını belirterek, "Bu yıl Korona virüsü ve bölgemizde yoğun lüks eden KKKA hastalığı nedeniyle bu güzelim doğa harikası yaylalarımız ve meralarımız hüzünlü kaldı. Gurbetteki ve özellikle Avrupa'da ki vatandaşlarımızın virüs nedeniyle şehir dışına çıkamaması ve ülkelerine gelememesi nedeniyle bu sene gerçekten geçmiş yıllara nazaran daha az vatandaşımız burada. Köyümüzde yaşayan vatandaşlarımız ise meralara çıkamıyor. Buralarda çok büyük ve verimli araziler var. Buraların yerli ve yabancı turizme kazandırılması gerekir. Bu bölgenin çok iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.