Yaylada mahsur kalan 2 bin küçük baş hayvan ve 4 çoban kurtarıldı - Son Dakika

Yaylada mahsur kalan 2 bin küçük baş hayvan ve 4 çoban kurtarıldı

20.01.2021 23:16

Yaylada mahsur kalan 2 bin küçük baş hayvan ve 4 çoban kurtarıldı Kayseri'de kar yağışı ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 2 bine yakın koyun ve 4 çoban belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yaylada mahsur kalan 2 bin küçük baş hayvan ve 4 çoban kurtarıldı

KAYSERİ - Kayseri'de kar yağışı ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 2 bine yakın koyun ve 4 çoban belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Pınarbaşı ilçesine bağlı Kayaaltı yaylasında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan çobanlar Pınarbaşı Belediyesi'nden yardım talebinde bulundu. Belediye ekiplerinin greyder ve kepçelerle yaptığı çalışmalar sonrasında koyunlar ve çobanlar kurtarıldı. Açılan yol sonrasında çobanlar ve koyunlar sağ salim Çamurlu yaylasına ulaştırıldı

Uzun uğraşlar sonrasında kurtarılan çobanlar, "Bölgede kar yağışının yoğun olması sebebiyle dağda hayvanlarımızla mahsur kaldık. Bizde Pınarbaşı Belediyesinden bizi kurtarmaları için yardım istedik. hemen kurtarma ekipleri gelerek kepçelerle yolları açıp bizi bulunduğumuz yerden kurtardı. Biz buradan başta belediye başkanımız Menduh Uzunluoğlu olmak üzere araç ve sevk amirliği ekiplerine çok teşekkür ediyoruz. Bizi donmaktan kurtardılar. Allah hepsinden razı olsun diye konuştu.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu'da, yaptığı açıklamasında, "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bir çok köy yolumuz ulaşıma kapanmıştı. Ekiplerimiz ise 7-24 çalışarak kapalı olan ve yaklaşık 25 kilometreyi bulan köy ve mahalle yollarımızı yeniden ulaşıma açtı. Bu arada da Kayaaltı yaylasında mahsur kalan 4 çoban ile 2 bine yakın küçükbaş hayvanda belediyemiz araç ve sevk amirliği ekiplerince yoğun bir çalışmanın sonucunda kurtarıldı. Hem çobanlarımız hem de küçükbaş hayvanlarımızın vukuatsız bir şekilde Çamurlu yaylasına getirilmeleri sağlandı. Ben ekiplerimizi gayretli çalışmalarından ötürü kutluyorum" dedi.

Yaylada mahsur kalan 2 bin küçük baş hayvan ve 4 çoban kurtarıldı
Yaylada mahsur kalan 2 bin küçük baş hayvan ve 4 çoban kurtarıldı
Yaylada mahsur kalan 2 bin küçük baş hayvan ve 4 çoban kurtarıldı

Menduh Uzunluoğlu, Kayseri, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Yaylada mahsur kalan 2 bin küçük baş hayvan ve 4 çoban kurtarıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

HDP'den 'yeni parti sinyali' veren Ayhan Bilgen'e yanıt: Söylediği fikirler bu iktidara payanda olmasın İlkay Gündoğan Premier Lig'de son 7 maçta 5. golünü attı Mustafa Cengiz'in başlattığı kampanya soruldu, Terim'in yüzü şekilden şekile girdi İran'dan ABD'de göreve başlayan Biden yönetimine ilk mesaj: Trump'ın politikalarını tekrar etmeyin Algı Eke'den magazin gündemini sarsan 'yasak aşk' itirafı: İğrenç bir şeydi Meteoroloji'den 11 kentimize kar yağışı uyarısı! Çığ tehlikesine dikkat Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı
Bakan Süleyman Soylu'dan adalet isyanı: Anneme küfür eden alçak serbest, Bakan olsam ne yazar! Bakan Süleyman Soylu'dan adalet isyanı: Anneme küfür eden alçak serbest, Bakan olsam ne yazar!         
00:30
Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu         
00:02
Türkiye koronavirüs aşısında üçüncü adıma geçiyor Türkiye koronavirüs aşısında üçüncü adıma geçiyor         
23:38
Yunanistan batı karasularındaki egemenlik sahasını genişletti, Türkiye'den jet tepki geldi Yunanistan batı karasularındaki egemenlik sahasını genişletti, Türkiye'den jet tepki geldi         
23:11
Biden, başkan olarak ilk belgelerini imzaladı Biden, başkan olarak ilk belgelerini imzaladı         
22:44
Trump görevinin son gününde BAE'ye F-35 savaş uçağı satışına onay verdi, Biden anlaşmayı gözden geçirecek Trump görevinin son gününde BAE'ye F-35 savaş uçağı satışına onay verdi, Biden anlaşmayı gözden geçirecek         
21:15
Bir çocuk babası adam, evinde soğuktan donarak öldü Bir çocuk babası adam, evinde soğuktan donarak öldü         
19:52
Çıplak halde cansız bedeni bulunan fenomenin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı Çıplak halde cansız bedeni bulunan fenomenin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı         
16:14
5 gün sonra ölü bulunan doktor, boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirmiş 5 gün sonra ölü bulunan doktor, boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirmiş         
15:00
Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı         
14:49
Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü         
14:41
Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu         
11:44
Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti         
10:34
Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü         
10:34
Ekonomist Özgür Demirtaş'ın, Mesut Özil transferinden sonra yaptığı paylaşım Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı Ekonomist Özgür Demirtaş'ın, Mesut Özil transferinden sonra yaptığı paylaşım Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı         
09:16
Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum         
08:35
Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı         
23:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2021 00:44:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaylada mahsur kalan 2 bin küçük baş hayvan ve 4 çoban kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei