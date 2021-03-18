Yaylada mahsur kalan 3 genç köylüler tarafından kurtarıldı - Son Dakika

DÜZCE'nin Sinekli yaylasında araçları kara saplanan 3 genç Düzce AFAD İl Müdürlüğü koordinesiyle köylüler tarafından 7 saat sonra kurtarıldı.

Topuk Yaylası'na çıkan, buradan da Abant'a geçmeye çalışan Gölkan Aykut, Muhammed Gezer ve Asiye Gezer, Sinekli Yaylası mevkiine geldiklerinde araçları kara saplandı. Yoğun kar yağışı ile birlikte 3 gencin bıraktığı izler de kayboldu. Dün 17.30 sıralarında kara saplanan ve yardım isteyen gençler durumu Düzce AFAD İl Müdürlüğü'ne bildirdi. AFAD İl Müdürlüğü bölgede bulunan ve buna benzer durumlar için hazır bekleyen köylülerle irtibata geçti. Gençler gece 02.00 sıralarında köylüler tarafından traktör yardımıyla kurtarılarak şehir merkezine indirildi.Karda mahsur kalan gençlerden Gölkan Aykut, "Topuk Yaylası'ndan, Abant Gölü'ne giderken aracımızla yolda mahsur kaldık. Akçam üstü saat 17.30 gibi buradaydık. Saat gece 01.00'a yaklaştı halen buradayız. Tipi var aracımız arazi aracı olmasına rağmen gitmiyor. Şehir merkezine inmeye çalıştık inemedik. Her yerde ayılar var. Bizi takip ettiler. Kar gittikçe şiddetini arttırıyor. Henüz bizi bulamadılar. Aracımız kara saplandı çıkamıyoruz. 7 saattir buradayız. Mazotumuz azaldı bitmek üzere. Şarjlarımız da bitiyor. Kötü durumdayız. Emniyet güçlerine haber verdik. Kurtarılmayı bekliyoruz. 7 saat sonra köy halkından gelen ve traktörü olan bir kişi 4 saattir bizi arıyordu. Sonunda bizi bulabildiler" dedi.