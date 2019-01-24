Yaylada Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Gölcük köyü yaylasında kamp yaptıkları esnada mahsur kalan 3 kişi, ekiplerce kurtarıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Gölcük köyü yaylasında kamp yaptıkları esnada mahsur kalan 3 kişi, ekiplerce kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan kamp yapmak için Gölcük köyü yaylasına gelen Sercan Gündüz, Caner Mansuroğlu ve Ömer Faruk Yavuz, karlı bölgede çadırlarla kamp kurdu.gecenin ilerleyen saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle paniğe kapılan 3 kampçı jandarmayı arayarak yardım istedi.



Jandarma ekipleri AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleriyle kampçıların mahsur kaldığı bölgeye hareket etti.



Yaklaşık 6 saat süren yol açma ve kurtarma çalışması sonrasında kampçılara ulaşan ekipler, 3 kişiyi kurtararak Gölcük köyüne getirdi.

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