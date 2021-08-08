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Yaylada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Yaylada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

08.08.2021 14:10
Yaylada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı, System.String[]

Rize'nin İkizdere ilçesinde yürüyüşe çıktığı yaylada kaybolan 4 kişi kurtarıldı.

Rize'nin İkizdere ilçesinde yürüyüşe çıktığı yaylada kaybolan 4 kişi kurtarıldı.

Olay, ilçeye bağlı Salkıçor Yaylası'nda meydana geldi. Salkıçor Yaylası'ndan Cimil Yaylası'na doğru yürüyüşe çıkan Ayşe Yazıcı (39), Ömer Kamil Yazıcı (42), Hülya Azaklı (49) ve Fethi Azaklı (62) dönüşe geçtiği sırada hava karardığı için önlerine çıkan dereyi geçemeyerek İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan yardım talep etti. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma, İkizdere Arama Kurtarma (İDAK), UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri ortalama 4 saat süren çalışmanın ardından vatandaşları kurtardı. Kurtarılan 4 kişi yapılan sağlık kontrollerinin ardından İkizdere ilçe merkezine indirildi. - RİZE

Yaylada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Yaylada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Yaylada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

İkizdere, Hisarcık, Jandarma, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaylada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı - Son Dakika


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