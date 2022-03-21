Yaylada  mahsur kalan 4 kişilik aile, 9 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yaylada  mahsur kalan 4 kişilik aile, 9 saat sonra kurtarıldı

21.03.2022 03:05
Yaylada  mahsur kalan 4 kişilik aile, 9 saat sonra kurtarıldı

ANKARA'da karlı ortamın keyfini çıkarmak için yola çıkan 4 kişilik aile, Otacı Yaylası'nda mahsur kaldı.

ANKARA'da karlı ortamın keyfini çıkarmak için yola çıkan 4 kişilik aile, Otacı Yaylası'nda mahsur kaldı. Aile, 9 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Olay, saat 16.00 sularında Kızılcahamam ilçesine bağlı Otacı Yaylası'nda meydana geldi. Çocukları ile birlikte yaylaya çıkan Mümin Seçim yönetimindeki 50 BG 007 plakalı kamyonet, yolda kara saplandı. Aracı hareket ettiremeyen Seçim, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni arayıp yardım çağırdı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, ailenin olduğu bölgeye ulaşmak için kar küreme araçlarıyla yol açma çalışmasına başladı.

'9 SAAT SONRA KURTARILDILAR'

Mümin Seçim, eşi Ümran Seçim ile çocukları Ebrar ve Ensar, ekiplerin yaptığı 9 saatlik çalışma sonucu saat 01.00 sularında saplandıkları kardan çıkarıldı. Çocukların karlı ortamda eğlenmek istemesi üzerine yola çıktıklarını belirten baba Mümin Seçim, "Hiçbir sıkıntımız yok. Allah arkadaşlardan razı olsun. Normal yoldan çıkacaktık ama çıkamadık, kara saplandık" dedi.


Yaylada  mahsur kalan 4 kişilik aile, 9 saat sonra kurtarıldı
Yaylada  mahsur kalan 4 kişilik aile, 9 saat sonra kurtarıldı
Yaylada  mahsur kalan 4 kişilik aile, 9 saat sonra kurtarıldı
Yaylada  mahsur kalan 4 kişilik aile, 9 saat sonra kurtarıldı
Yaylada  mahsur kalan 4 kişilik aile, 9 saat sonra kurtarıldı
Yaylada  mahsur kalan 4 kişilik aile, 9 saat sonra kurtarıldı
YORUMLAR
500
Başkentte 3 kişilik aile yoğun kar nedeniyle Otacı Yaylası'nda araçta mahsur kaldı Başkentte 3 kişilik aile yoğun kar nedeniyle Otacı Yaylası'nda araçta mahsur kaldı Muş Belediyesine kültür ve sanat ödülü verildi Muş Belediyesine kültür ve sanat ödülü verildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kızılcahamam, Kamyonet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yaylada  mahsur kalan 4 kişilik aile, 9 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
00:56 Barcelona, deplasmanda Real Madrid'i farka boğdu!
00:17 Büyükçekmece sahilde Türkmenistan uyruklu olduğu tespit edilen 2 ceset bulundu!
00:10 Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 2-1 yendiği mücadelede, FB TV canlı yayın anlatımı sosyal medyaya damga vurdu
23:59 AK Partili Şamil Tayyar: Kimi bakanların kırıp döktüklerini sahada o beğenmediği teşkilatlar topluyor
23:44 Alparslan Kuytul, gözaltına alınmak istenirken arbede yaşandı!
23:29 Ünlü oyuncu Hülya Avşar: Manukyan'ı çok oynamak isterdim, izin vermediler
23:23 AIDS olduğu söylenen Fehmi Dalsaldı: Yoğun bakımda canım incir reçeli çekti
23:07 Rıdvan Dilmen alay konusu oldu: Frey'in yorumcu hali
22:10 Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal hücumuna koşarak destek verdi
21:51 İçişleri Bakanı Soylu: Kuytulcuların tahrik ve hakaretlerine sert müdahale sebebiyle gerekli soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 03:11:13. #1.11#
SON DAKİKA: Yaylada  mahsur kalan 4 kişilik aile, 9 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement